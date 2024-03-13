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07:02, 13 марта 2024Россия

Губернатор сообщил о возможных прилетах беспилотников в Липецкой области

Липецкий губернатор Артамонов: получаем данные о возможных прилетах дронов ВСУ

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

Власти Липецкой области получают информацию о возможных прилетах беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

«Еще раз напоминаю, что нужно быть в готовности быстро прейти в комнату, помещение без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — написал губернатор.

Он призвал жителей следить за официальными сообщениями и оповещениями, подчеркнув, что прилеты беспилотников возможны по Липецку и Липецкому району.

В регионе в течение часа действовала опасность атаки беспилотников. Тогда губернатор предупреждал, что со стороны Украины на регион надвигаются дроны, все силы и средства приведены в максимальную готовность.

Липецкая область находится в 500 километрах от Москвы. Она граничит с Воронежской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Тамбовской областями.

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      Анастасия Шейкина
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