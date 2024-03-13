Мужчина 72 года прожил в железной капсуле из-за опасной болезни

Умер Пол Александер, 72 года проживший в барокамере из-за полиомиелита

В США мужчина 72 года прожил в барокамере из-за того, что в шесть лет заразился полиомиелитом. Об этом сообщает The Independent.

Пол Александер из Далласа, штат Техас, заразился опасной болезнью в 1952 году во время крупнейшей вспышки полиомиелита в США. Мальчика доставили в больницу в критическом состоянии. Когда он пришел в себя спустя несколько дней, то обнаружил, что парализован ниже шеи и заключен в железную капсулу искусственного дыхания, так называемые железные легкие. Врачи сказали, что ему придется находиться в ней до конца жизни.

Его выписали домой лишь спустя полтора года. После многочисленных тренировок с физиотерапевтом мальчик научился самостоятельно дышать в течение трех минут, проталкивая воздух языком в легкие. Еще через несколько лет упорных тренировок он смог обходиться без аппарата в течение нескольких часов подряд.

Несмотря на то, что, находясь в барокамере Александер не мог ни двигаться, ни говорить, он смог окончить школу с единственной четверкой, поступить в университет и получить докторскую степень по юриспруденции. Чтобы он мог учиться, отец изготовил для него специальные деревянные палки с ручками на конце. Александер зажимал их зубами и переворачивал страницы книг, а также писал и рисовал с их помощью.

Во время учебы в университете он даже нашел себе невесту, но ее мать была настолько против их отношений, что запретила девушке с ним общаться, и помолвка расстроилась. Однако одна женщина в его жизни все-таки была — его сиделка Кэтрин, которую наняли, когда он только окончил университет. Хотя у них никогда не было романтических отношений, все его друзья сравнивали их общение с разговорами давно женатой пары.

Несмотря на все ограничения, Александер вел относительно активный образ жизни: передвигался на инвалидной коляске, посещал судебные заседания и оказывал прочие юридические услуги. Однажды он даже организовал митинг за права людей с ограниченными возможностями.

В понедельник, 11 марта, Александер завершил свой земной путь. Последние годы жизни он практически все время провел в барокамере. Аппарат находился в плохом состоянии, но его невозможно было заменить, потому что их перестали производить с 1960-х годов. Александер всю жизнь старался мотивировать людей не сдаваться и в 2020 году написал автобиографию.

Ранее сообщалось, что в Великобритании десятилетний мальчик уснул и проснулся обездвиженным из-за неизвестного заболевания. Врачи долгое время пытались выяснить, с чем связано тяжелое состояние ребенка, однако до сих пор не поставили ему диагноза.