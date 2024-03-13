Польша назвала последствия победы Трампа на выборах президента США

Премьер Польши: победа Трампа на выборах повлечет ослабление давления на Россию

Премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире Польского телевидения назвал последствия победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, победа бывшего американского лидера повлечет ослабление давления на Россию. Политик заявил, что много лет работал с Трампом, когда был главой Совета Европы.

«К сожалению, то, что он говорит, нужно трактовать серьезно. Мы как Европа должны быть готовы к тому, что, быть может, давление со стороны Америки, оказываемое на [президента России Владимира] Путина, на Россию, будет меньше. Это не исключено. Тем более Европа должна сплотить ряды», — подчеркнул Туск.

Ранее Трамп заявил, что причиной украинского конфликта стало неуважение Путина к действующему главе Белого дома Джо Байдену. Бывший американский лидер подчеркнул, что «этого бы никогда не произошло во время администрации Трампа».