Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:38, 13 марта 2024Мир

Польша назвала последствия победы Трампа на выборах президента США

Премьер Польши: победа Трампа на выборах повлечет ослабление давления на Россию
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире Польского телевидения назвал последствия победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, победа бывшего американского лидера повлечет ослабление давления на Россию. Политик заявил, что много лет работал с Трампом, когда был главой Совета Европы.

«К сожалению, то, что он говорит, нужно трактовать серьезно. Мы как Европа должны быть готовы к тому, что, быть может, давление со стороны Америки, оказываемое на [президента России Владимира] Путина, на Россию, будет меньше. Это не исключено. Тем более Европа должна сплотить ряды», — подчеркнул Туск.

Ранее Трамп заявил, что причиной украинского конфликта стало неуважение Путина к действующему главе Белого дома Джо Байдену. Бывший американский лидер подчеркнул, что «этого бы никогда не произошло во время администрации Трампа».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Расставим многие точки над i». Телеведущий Дмитрий Киселев анонсировал большое интервью Путина

      В ДНР указали на бегство ВСУ из Невельского

      Стало известно о взрыве в Сумах

      Тысячи человек пострадали во время праздника в Иране

      Девочку пригрозили исключить из школы из-за матери-порномодели

      Россиянин побывал на островах Таиланда и описал их фразой «природа хиленькая»

      Польша назвала последствия победы Трампа на выборах президента США

      Названо число погибших при крушении Ил-76 оренбургских летчиков

      Посетивший Россию немецкий бизнесмен назвал санкции Запада неэффективными

      В Швеции раскрыли ложь Запада о России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше