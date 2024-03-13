Производитель Alpen Gold перестанет поставлять продукцию в одну торговую сеть

Производитель Alpen Gold перестанет поставлять товары в магазины сети «Лента»

Производитель шоколада Oreo, Alpen Gold, Milka и ряда других продуктов Mondelez International перестанет поставлять свои товары в магазины торговой сети «Лента», об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Там отметили, что по итогам переговоров партнеры решили отказаться от закупок по предложенным ценам, которые были выгодны покупателям.

По информации торговой сети, в продаже отсутствует шоколад Alpen Gold, уточняется, что он закончился, а также печенье Oreo, крекеры Tuc, леденцы Halls и некоторые другие товары Mondelez.

Ранее гендиректор Mondelez Дирк Ван де Пут заявил, что инвесторы компании не заставляют производителя сладостей быстрее покинуть российский рынок.

