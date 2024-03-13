Путин озвучил решение для минимизации потерь в зоне СВО

Путин: наращивание мощи средств поражения поможет минимизировать потери в СВО

Чтобы минимизировать потери в зоне проведения спецоперации, нужно наращивать мощь средств поражения. Такое решение назвал президент России Владимир Путин в интервью РИА Новости.

«Нужно увеличивать средства поражения — количество и мощь средств поражения. Повышать эффективность применяемых сил и средств. Авиация - и тактическая, и армейская, даже и стратегическая, имея в виду, конечно, в тех компонентах, которые приемлемы для вооруженных конфликтов подобного рода», — ответил на вопрос о минимизации потерь глава государства.

Путин уточнил, что в этом вопросе имеются в виду наземные средства поражения, в том числе высокоточные, а также артиллерия и бронетехника. Развитие этих систем, по словам президента, идет семимильными шагами.

Глава государства ранее в ходе интервью заявлял, что инициатива в зоне проведения спецоперации полностью перешла к российским военнослужащим. Сложившуюся ситуацию признают все, подчеркивал Путин.