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09:51, 13 марта 2024Экономика

«Яндекс Маркет» представил модель складского робота со встроенной нейросетью

«Яндекс Маркет» стал использовать складского робота со встроенной нейросетью

Фото: «Яндекс Маркет»

«Яндекс Маркет» начал использовать на своем складе «Софьино-2» новую модель складского робота — «Роборуку». С ее помощью сервис планирует решать самые разные задачи — от разгрузки прибывшей партии товаров до их подготовки к отправке покупателям. «Роборука» поможет ускорить складские процессы и повысить качество их выполнения, а также избавит сотрудников от монотонной работы.

В нового робота встроена самообучающаяся нейросеть «Яндекса». Разработчики компании обучают ее сравнивать любые предметы между собой, обобщать информацию о них и применять эти знания в разных обстоятельствах. Это называется робастность — способность модели машинного обучения сохранять качество работы при изменении входных данных. Например, если «Роборука» умеет брать письменную ручку, то сможет взять и карандаш или кисть, с которыми раньше никогда не имела дело. Это позволяет роботу взаимодействовать с новыми для него предметами без дополнительного обучения — и значит, выполнять множество складских задач на разных этапах.

Сейчас «Яндекс Маркет» тестирует «Роборуку» на складе «Софьино-2»: она поднимает с конвейера коробки разных размеров, форм, веса и раскладывает на соответствующие палеты, и наоборот, – разбирает их. С «Роборукой» скорость сборки одной палеты в среднем увеличивается в два раза. Благодаря этому сервис сможет быстрее принимать и обрабатывать на складе товары от продавцов, а покупатели будут быстрее получать заказы.

В будущем «Яндекс Маркет» также планирует использовать робота для сортировки товаров перед их упаковкой: «Роборука» будет брать небольшие вещи, например помаду, джинсы или авторучку, и класть в коробку, которую затем отправят покупателю.

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      Григорий Гончаров
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