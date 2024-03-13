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12:39, 13 марта 2024Среда обитания

Родные Началовой решили избавиться от ее роскошной квартиры из-за долгов

Родные Юлии Началовой решили продать квартиру певицы из-за долгов перед ее мужем

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Родные Юлии Началовой решили избавиться от роскошной квартиры певицы из-за многомиллионных долгов перед ее бывшим мужем хоккеистом Александром Фроловым. О том, что недвижимость выставили на продажу, сообщает kp.ru.

Элитная четырехкомнатная квартира площадью 167,5 квадратного метра в жилом комплексе «Кутузовская ривьера» досталась Началовой и ее дочери Вере после развода с первым супругом — футболистом Евгением Алдониным. Вместе с Фроловым певица сделала в ней дорогой ремонт, а затем отписала ему половину недвижимости. Это произошло в 2015 году, когда Юлия взяла у мужа в долг 20 миллионов рублей на свой сольный концерт.

Сделка была заключена не на словах — Началова подписала расписку, а Фролов зарегистрировал свое право на жилье в Росреестре. После расставания в 2016 году хоккеист потребовал продать квартиру и отдать ему часть денег. За несколько месяцев до кончины Началова подала на экс-супруга в суд, разбирательства продлились долго и завершились уже после прощания с певицей. Фролов остался совладельцем жилья — теперь он делит право на квартиру с дочерью бывшей супруги Верой.

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Хоккеист вернулся к вопросу продажи жилья, и требует родных Началовой избавиться от недвижимости. Родственники певицы выставили квартиру на продажу за 87 миллионов рублей. Практически все интерьеры внутри остались такими же, как при жизни артистки. Сейчас в квартире живут арендаторы.

«Дизайнерский ремонт, эксклюзивная мебель, бытовая техника от ведущих производителей. Делали все для себя под заказ. Установлена система "умный дом". Панорамные окна, балкон, прекрасный вид. Свободная продажа. Полная стоимость в договоре. Также есть машино-место», — говорится в объявлении.

Юлии Началовой не стало от заражения крови и сердечной недостаточности 16 марта 2019 года. Певице было 38 лет. Лечащий врач артистки Василий Шуров позднее рассказал, что певица до последнего отказывалась от ампутации ноги с гангреной. Когда врачи все же провели операцию, было поздно — начался сепсис.

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      Нина Ташевская
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