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13:52, 13 марта 2024Силовые структуры

Россиянка обнаружила гранату в доставшейся ей по наследству квартире

Жительница Челябинска нашла гранату в доставшейся ей по наследству квартире

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Жительница Челябинска обнаружила гранату в доставшейся ей по наследству квартире. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Челябинской области.

Па данным источника агентства, все произошло в среду, 13 марта. Зайдя в квартиру по улице Чайковского, россиянка обнаружила предмет, похожий на гранату, и вызвала полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что боеприпас охолощен и не представляет опасности для окружающих.

Ранее сотрудники ФСБ нашли схрон со взрывчаткой, предназначенной для терактов в Володарском районе Донецкой народной республики. Уточняется, что схрон был заминирован, саперы решили его уничтожить.

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