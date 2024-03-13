Шольц рассказал о боязни немцев перед сторонниками отправки Украине ракет Taurus

Шольц: граждане Германии боятся сторонников отправки ракет Taurus Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о страхе граждан перед сторонниками отправки дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Это заявление он сделал в ответ на вопрос депутата бундестага о причинах отказа предоставить Киеву этот вид ракет. Слова канцлера передает ТАСС.

«Граждане боятся вас. Когда благоразумие и взвешенность описываются как медлительность и трусость, — это беспокоит граждан», — заявил Шольц.

Канцлер добавил, что руководство Германии «тщательно взвешивает все решения», и напомнил, что «благоразумие не является слабостью».

Ранее немецкие министры предприняли попытку изменить позицию Шольца, отказавшегося от поставок Taurus Киеву.