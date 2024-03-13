Сообщение об автономной деятельности ЛСР и РДК не подтвердилось

Сообщение об автономности ЛСР, РДК «Сибирского батальона» не подтвердилось

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью Liga.net 12 марта заявил, что рейд легиона «Свобода России» (ЛСР, запрещенная в России террористическая организация), «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) и «Сибирского батальона» является их автономной деятельностью, которая не связана с представителями Украины. Впоследствии данное сообщение не подтвердилось.

«На территории РФ эти структуры действуют автономно, граждане России, которые входят в их состав, в конце концов, находятся у себя на родине», — заключил он.

В действительности все перечисленные организации находятся в подчинении украинского Минобороны. Так, в 2022 году участники ЛСР утверждали, что попали в легион после пребывания в украинском плену, однако так и не раскрыли своих имен и не называли подразделений, в которых служили в составе Вооруженных сил России. Кроме того, позднее члены организации в своемTelegram-канале докладывали о получении формы украинской армии со специальной атрибутикой.

В свою очередь, РДК, согласно заявлениям его основателя и командира Дениса Никитина (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), изначально входил в состав Интернационального легиона Украины и не был признан как подразделение украинской армии. В результате представителям организации «пришлось дойти до президента Украины, чтобы заявить о себе и попросить дать возможность официально воевать». Более того, Никитин подтверждал, что, к примеру, атака РДК на Брянскую область в марте 2023 года была согласована с украинскими властями.

Наконец, «Сибирский батальон» также входит в состав Интернационального легиона, находится в прямом подчинении Минобороны Украины и принимает участие в боевых действиях в рядах регулярной украинской армии. «"Сибирский батальон" — это подразделения Интернационального легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ), они подчиняются уставам и приказам военного командования, все бойцы проверяются спецслужбами в рамках борьбы со шпионажем. В этом смысле батальоны — это проекты ВСУ», — рассказывал Денис Соколов, координатор организации, набирающей людей в батальон.

Сообщения о том, что деятельность ЛСР, РДК и «Сибирского батальона» не связана с киевскими властями, получила распространение исключительно в украинских источниках.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».