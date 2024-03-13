Сын Шарля де Голля умер

Сын бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля умер в возрасте 102 лет

Адмирал Филипп де Голль, сын экс-президента Франции генерала Шарля де Голля, умер в возрасте 102 лет. Об этом сообщает телеканал Franceinfo.

«Он умер в ночь со вторника на среду в Национальном институте инвалидов, где проживал два года», — сказал внук бывшего французского лидера и сын усопшего Ив де Голль.

Как указывает Franceinfo, Филипп де Голль в период С 1986 по 2004 годы был сенатором от Парижа. Офицер флота, за свою жизнь поучаствовавший в нескольких военных кампаниях, написал несколько работ о жизни своего отца.

5 апреля 2013 года скончалась Элизабет де Голль, дочь Шарля де Голля. Ей было 88 лет. Она родилась в 1924 году в семье Шарля и Ивонны де Голлей. После оккупации Франции нацистами в годы Второй мировой войны Элизабет скрывалась в Великобритании, где в 1942 году познакомилась со своим будущим мужем — офицером Алланом де Буасье, впоследствии дослужившимся до звания генерала.