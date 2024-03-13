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16:03, 13 марта 2024Экономика

Владелец «Пятерочки» решил нанять таролога с навыками защиты от магии

Крупнейший в России ретейлер X5 Group решил нанять таролога для набора кадров

Фото: Unsplash

Российский ретейлер X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»), крупнейший в стране по объему выручки, решил нанять в службу отбора кадров таролога с сопутствующими знаниями. Об этом со ссылкой на опубликованную на платформе hh.ru вакансию пишет РИА Новости.

Вакансия обозначена как «HR-таролог направления "Привлечение, отбор и адаптация талантов». Для того чтобы занять ее необходим опыт от двух лет, уверенные навыки толкования карточных раскладов, владение видами колод Таро Райдера-Уэйта, Таро Тота, Таро Ленорман и возможность экспертизы по подготовке раскладов «Три карты» и «Кельтский крест».

Отдельно от специалиста требуют наличие установленной защиты от внешнего магического воздействия, а плюсом станет наличие знаний в смежных специальностях — астрология, нумерология, эзотерика.

Компания предлагает собственный кабинет (место силы), корпоративные скидки в лавках магических товаров и магазинах сетей X5, а также оформление по ТК РФ. Заниматься сотрудник должен созданием продуктивного диалога между разными поколениями сотрудников (X, Y, Z) и методиками адаптации новых сотрудников на основе таро-прогнозов и индивидуальных характеристик.

Предполагается проведение таро-консультаций при отборе персонала, проведение таро-сеансов для определения потенциальных талантов и кандидатов и разработка индивидуальных планов развития на основании таро-прогнозов. Кроме того, от соискателя требуется определять благоприятные даты для размещения вакансий на ключевые позиции.

В конце января сообщалось, что X5 Group вошла в десятку лучших работодателей России по итогам 2023 года в рейтинге от hh.ru. Компания стала единственным ретейлером в этом списке.

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      Платон Щукин
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