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23:49, 13 марта 2024Мир

Внук де Голля предупредил о третьей мировой из-за действий Макрона

Внук де Голля Пьер: линия Макрона по Украине приведет к третьей мировой
СюжетРоссия и НАТО:
Пьер де Голль

Пьер де Голль. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер заявил, что поведение действующего главы Франции Эммануэля Макрона в ситуации вокруг Украины грозит опасными последствиями. Его слова приводит ТАСС.

После встречи с главой комитета Госдумы по международным делам, лидером ЛДПР Леонидом Слуцким внук де Голля прокомментировал слова Макрона о возможной отправке иностранных войск на Украину и подчеркнул, что этот конфликт не касается Франции. По его мнению, президент стремится использовать кризис, «чтобы оправдать незаконность своего пребывания на посту».

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Пьер де Голль подчеркнул, что линия Макрона по Украине приведет к третьей мировой войне. «Сейчас этот риск как никогда высок», — предупредил он.

Ранее Макрон допустил возможность отправки войск НАТО на Украину. Он заверил, что Запад сделает все, чтобы не дать России победить в конфликте.

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      Марина Совина
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