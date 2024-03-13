Внук де Голля Пьер: линия Макрона по Украине приведет к третьей мировой

Внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер заявил, что поведение действующего главы Франции Эммануэля Макрона в ситуации вокруг Украины грозит опасными последствиями. Его слова приводит ТАСС.

После встречи с главой комитета Госдумы по международным делам, лидером ЛДПР Леонидом Слуцким внук де Голля прокомментировал слова Макрона о возможной отправке иностранных войск на Украину и подчеркнул, что этот конфликт не касается Франции. По его мнению, президент стремится использовать кризис, «чтобы оправдать незаконность своего пребывания на посту».

Пьер де Голль подчеркнул, что линия Макрона по Украине приведет к третьей мировой войне. «Сейчас этот риск как никогда высок», — предупредил он.

Ранее Макрон допустил возможность отправки войск НАТО на Украину. Он заверил, что Запад сделает все, чтобы не дать России победить в конфликте.