В Польше оценили ситуацию с западной помощью Украине

Туск: ситуация с помощью Украине со стороны Запада является трудной

Ситуация с западной помощью Украине является трудной. На это указал премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире Польского телевидения.

Туск и президент Польши Анджей Дуда находятся с визитом в Соединенных Штатах, где уже встретились с американским главой Джо Байденом. По словам польского премьера, до сих пор нет согласия на помощь Украине от Палаты представителей США.

«Я разговаривал с президентом Байденом, каким образом мы мобилизуем наших коллег в Европе», — подчеркнул Дональд Туск.

Он также уточнил, что на текущей неделе обсудит помощь Украине с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам Туска, политики ожидают информации о встречах в Вашингтоне с американскими чиновниками.

Также польский премьер подчеркнул, что ситуация с помощь. Украине трудная, и об этом все знают.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что страна присоединилась к возглавляемой Чехией инициативе по закупке сотен тысяч боеприпасов для Украины. При этом ранее замминистра обороны Польши Станислав Взентек заявил, что Варшава не будет отправлять своих солдат на территорию Украины.