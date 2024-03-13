Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:55, 13 марта 2024Мир

В Польше оценили ситуацию с западной помощью Украине

Туск: ситуация с помощью Украине со стороны Запада является трудной
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Global Look Press

Ситуация с западной помощью Украине является трудной. На это указал премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире Польского телевидения.

Туск и президент Польши Анджей Дуда находятся с визитом в Соединенных Штатах, где уже встретились с американским главой Джо Байденом. По словам польского премьера, до сих пор нет согласия на помощь Украине от Палаты представителей США.

«Я разговаривал с президентом Байденом, каким образом мы мобилизуем наших коллег в Европе», — подчеркнул Дональд Туск.

Он также уточнил, что на текущей неделе обсудит помощь Украине с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам Туска, политики ожидают информации о встречах в Вашингтоне с американскими чиновниками.

Также польский премьер подчеркнул, что ситуация с помощь. Украине трудная, и об этом все знают.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что страна присоединилась к возглавляемой Чехией инициативе по закупке сотен тысяч боеприпасов для Украины. При этом ранее замминистра обороны Польши Станислав Взентек заявил, что Варшава не будет отправлять своих солдат на территорию Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Расставим многие точки над i». Телеведущий Дмитрий Киселев анонсировал большое интервью Путина

      Девушка устроила тверк на проезжей части и разозлила водителей

      Истоки мужских страхов перед близостью с женщиной объяснили

      «Арсенал» победил «Порту» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

      Зеленский заявил о планах увеличить численность пограничных войск Украины

      В Польше оценили ситуацию с западной помощью Украине

      В США признали удар России по самому совершенному оружию Киева

      Рябков предложил отложить вопрос с расширением БРИКС

      В Белгородской области объявили ракетную опасность

      Жена знаменитого порноактера рассказала о «скучной жизни» без оргий

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше