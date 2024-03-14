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18:27, 14 марта 2024Мир

Боррель заявил о «зашедшем в чужой сад» Папе Римском из-за его слов об Украине

Боррель: заявлениями об Украине папа Франциск зашел в сад, куда его не звали

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Заявлениями о «белом флаге» для Украины Папа Римский Франциск зашел в сад, куда его не звали. В этом понтифика упрекнул глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции RNE.

«Его Святейшество вошел в сад, в который его никто не звал. Призвать Украину сдаться значит больше, чем пожелание мира. Я считаю, что сейчас не тот момент, когда нужно предлагать Украине сдаться», — сказал он.

Ранее Боррель увидел в конфликте на Украине типичные черты, присущие сюжету франшизы «Звездные войны». Среди них он выделил усиленное использование искусственного интеллекта, разведки, беспилотников и телекоммуникационных систем. Он отметил, что ЕС на данный момент не находится в состоянии вооруженного противостояния.

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      Семен Александров
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