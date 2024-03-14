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12:42, 14 марта 2024Силовые структуры

Следователи возбудили дело из-за секс-скандала с российскими школьниками

СК возбудил дело из-за секс-скандала со школьниками в Первоуральске

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Первоуральске следователи возбудили уголовное дело из-за секс-скандала с участием школьников. Об этом сообщает E1.ru.

Расследованием занимается Следственный комитет (СК) России после заявления матери одного из мальчиков. Она нашла в телефоне сына видео, на котором трое восьмиклассников занимаются сексом с 11-летней девочкой.

Произошедшее следственные органы квалифицировали как изнасилование несовершеннолетней. Однако подростки могут избежать уголовной ответственности, если будет установлено, что интимная связь была с согласия девочки, считает адвокат Георгий Краснов. По его словам, закон считает ребенка младше 12 лет беспомощным, но он уже может иметь познания в этой области и осознавать свои действия. Экспертиза может выяснить, вела ли девочка половую жизнь до случившегося.

Секс-скандал разгорелся 11 марта. Школьница позвала восьмиклассников к себе домой, чтобы поздравить их с 23 Февраля групповым сексом. Увидевшая ролики мать одного из участников вечеринки, потребовала от полиции наказать девочку и второго школьника. Полицейские провели профилактическую беседу с тремя детьми.

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      Любовь Ширижик
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