США опровергли присутствие обслуживающих ЗРК Patriot американцев на Украине

Пентагон: на Украине нет американских солдат, обслуживающих ЗРК Patriot

Пентагон опроверг присутствие на Украине американских солдат, обслуживающих отправленную в страну военную технику, в том числе зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Об этом официальный представитель ведомства заявил в разговоре с РИА Новости.

Собеседник агентства напомнил, что в прошлом году украинские военные проходили в США обучение по использованию данной системы.

Ранее военный аналитик Алексей Леонков сообщил, что США применяют на Украине новую версию ЗРК Patriot. По его словам, она обладает интегрированными на автомобильное шасси пусковыми установками, радарами и командными пунктами. Эксперт указал, что таким ЗРК способны управлять только расчеты США, состоящие из кадровых американских военных.