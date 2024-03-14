Названы лучшие регионы России для встречи весны

Дагестан и Ингушетия вошли в список лучших направлений для поездки весной

Дагестан, Ингушетия и Калмыкия оказались в списке лучших регионов России для весеннего путешествия. Рейтинг самых удачных направлений с хорошей погодой и интересными достопримечательностями составили специалисты онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру» и направили в редакцию «Ленты.ру».

Так, эксперты отметили, что в Дербенте (Дагестан) в марте уже стоит весенняя погода — температура воздуха в среднем достигает 12 градусов. В сервисе путешественникам напомнили, что город считается одним из древнейших в России и посоветовали посетить крепость Нарын-кала, а также старинные бани.

Кроме того, в список попала Ингушетия — как отметили специалисты, весной обязательно нужно отправиться на экскурсию к ингушским башням, которые считаются одной из главных достопримечательностей региона.

Также в «Туту.ру» рекомендовали посетить Калмыкию, в которой можно познакомиться с буддистской культурой. «В первый весенний месяц в столице региона, Элисте, уже достаточно солнечно: отправляйтесь в Золотую обитель Будды Шакьямуни, главный буддистский храм республики, и к Пагоде Семи Дней на главной площади города», — советуют эксперты.

В рейтинг сервиса также вошли Астраханская область, Краснодарский край, Ростовская область и Ставропольский край.

Ранее в марте россиянам называли самые популярные места для отдыха на турбазах. Согласно результатам исследования, на турбазы Архыза (Карачаево-Черкесия) приходится 18 процентов от всех бронирований в марте. При этом на Гагру (Абхазия) пришлось пять процентов бронирований, а на Суздаль (Владимирская область) — три процента.