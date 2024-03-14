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11:20, 14 марта 2024Силовые структуры

Российского военного осудили на шесть лет за уклонение от службы

В Иркутске военного осудили на шесть лет за уклонение от службы

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Иркутский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Виктора Кустова к шести годам лишения свободы за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе военных судов.

Кустов признан виновным в совершении преступления против интересов воинской службы и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным суда, 26 ноября 2022 года он не вернулся из увольнения, пытаясь избежать прохождения военной службы. 2 октября 2023 года Кустов был задержан сотрудниками военной полиции.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае суд приговорил к шести годам лишения свободы младшего сержанта за уклонение от службы. После лечения в госпитале он решил не возвращаться в часть.

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      Анна Габай
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