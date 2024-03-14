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08:46, 14 марта 2024Россия

В России коллектор попытался матом выбить долг у пристава и поплатился

В Томске коллектор попытался выбить долг у пристава поплатился крупным штрафом

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Томске суд оштрафовал коллектора за оскорбление должника, который не смог рассчитаться с микрозаймом. Подробности истории приводит Telegram-канал Mash Siberia.

Должником оказался судебный пристав, который занял в микрофинансовой организации (МФО) несколько тысяч рублей до зарплаты и не смог расплатиться вовремя. После этого на телефон госслужащего стали поступать изобилующие матом сообщения, в которых неизвестный обещал рассказал родным мужчины о его долгах.

После того как пристав написал жалобу, в компании заявили, что у должника якобы есть обязательства и перед другими лицами, и что сообщения писали не они. Суд признал их доводы несостоятельными и обязал МФО уплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

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      Алан Босиков
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