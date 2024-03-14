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14:26, 14 марта 2024Из жизни

Молодой человек похудел на 64 килограмма в отместку бросившей его девушке

New York Post: житель Лондона похудел на 64 килограмма из-за расставания

Фото: Kzenon / Shutterstock / Fotodom

Житель Лондона, располневший за время пандемии COVID-19, сбросил 64 килограмма в отместку бросившей его девушке. Об этом пишет издание New York Post.

До пандемии Нитхун Пувираджасингам весил 100 килограммов. Когда в Великобритании объявили карантин, он несколько месяцев сидел дома и ничего не делал — только ел, курил и толстел. В конце концов его девушка объявила, что больше не хочет на это смотреть, и ушла от него.

После расставания молодой человек решил взяться за ум. К тому времени его вес достиг 144 килограммов. Чтобы похудеть, он постепенно изменил свою диету, бросил курить и увеличил физические нагрузки, для чего соорудил дома небольшой спортзал с зеркалами на стене, гирями и боксерской грушей. Чтобы не потерять мотивацию, он регулярно отчитывался о ходе похудения в соцсетях.

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Спустя три года его вес составляет 80 килограммов, а вынужденное хобби превратилось в профессию: Нитхун Пувираджасингам работает персональным тренером.

Кроме правильного питания, снизить вес помогают занятия бегом: при пробежке на пять километров сжигается около 400 килокалорий. Примерно столько же и больше можно сбросить за час велопрогулки.

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      Олег Парамонов
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