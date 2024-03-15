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09:39, 15 марта 2024Экономика

Доля иностранных брендов в торговых центрах Москвы рухнула

Nikoliers: доля иностранных брендов в торговых центрах Москвы упала в 1,6 раза
СюжетHM в России:

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

С декабря 2021-го по конец 2023 года доля иностранных брендов в торговых центрах (ТЦ) Москвы рухнула, снизившись в 1,6 раза. За два года показатель сократился с 44,2 до 28 процентов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные аналитиков международной консалтинговой компании Nikoliers.

Эксперты проанализировали ключевые ТЦ столицы, включая «Авиапарк», Сolumbus, «Метрополис», «Афимолл сити», «Павелецкая плаза», «Vegas Кунцево», Vegas Crocus City. По итогам исследования выяснилось, что значительные изменения также произошли и в структуре иностранных арендаторов. Так, за последние несколько лет из топ-10 стран пропали Швеция, Польша и Великобритания.

Глава направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова подтвердила подобную тенденцию. Согласно ее данным, в настоящее время основная доля зарубежных арендаторов в столичных моллах приходится на французские, итальянские и турецкие марки. Речь идет о более 40 процентах площадей, занимаемых иностранными брендами. Снижение доли зарубежных марок в столичных ТЦ она связала с уходом из страны крупных игроков, включая H&M, Uniqlo, Inditex, IKEA и других.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что по всей России начали закрываться оставшиеся специализированные магазины крупных иностранных производителей электроники и бытовой техники — LG, Bosch и Sony. Так, в начале февраля 2024 года магазины южнокорейской LG и японской Sony закрылись в ТЦ «Афимолл Сити».

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      Анатолий Акулов
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