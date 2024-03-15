Сообщение о принуждении к голосованию в присутствии военных не подтвердилось

Данные о принуждении голосовать в присутствии военных в России не подтвердились

Украинские СМИ сообщили, что на выборах президента России избирателей заставляют голосовать в присутствии военных. Однако эти данные не подтвердились.

Соответствующее заявление, в частности, сделал у себя в Telegram-канале экс-советник бывшего мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он опубликовал ролик, на котором, предположительно, на одном из избирательных участков заметен человек в камуфляжной форме. Ни дата, ни место съемки не уточняются.

Представители силовых структур присутствуют на выборах президента России в новых регионах страны. Согласно опубликованному в декабре 2023 года постановлению, МВД и Росгвардия обеспечивают безопасность членов избирательных комиссий субъектов и территориальных избиркомов с правом решающего голоса. Кроме того, правоохранителям было поручено усилить охрану общественного порядка, помещений, где будет проводиться голосование, и маршрутов до избирательных участков.

Глава избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко ранее заверила, что жителей региона не заставляют голосовать «под дулами автоматов». «У нас представители МВД и Росгвардии обеспечивают безопасность членов участковых избирательных комиссий, а также сохранность избирательной документации», – пояснила она.

О том, что в новых регионах на президентских выборах будут усилены охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, сообщал и зампредседателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.

Украинские ресурсы и ранее публиковали подобные сообщения: о том, что людей в новых регионах якобы заставляют голосовать под дулом автомата, они заявляли еще осенью. Однако эта информация оказалась фейком.

Сюжеты из СМИ показывают, что голосование на выборах президента России в новых регионах проходит в штатном режиме и на добровольной основе (1, 2).

Утверждения о том, что жителей новых регионов якобы заставляют голосовать на президентских выборах в присутствии военных, в основном опубликовали украинские издания. Большинство российских СМИ эти сообщения проигнорировали.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».