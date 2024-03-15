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09:51, 15 марта 2024Силовые структуры

ФСБ задержала запускавшего беспилотники около военных объектов россиянина

В Москве ФСБ задержала мужчину, запускавшего беспилотники около военных объектов

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Москве сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который запускал беспилотники около военных объектов для воздействия на ПВО. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Задержанный уже дал признательные показания и указал местоположение схрона с компонентами, которые он использовал для изготовления беспилотников.

В ФСБ сообщили, что москвич установил контакт с представителями украинских спецслужб и одной из националистических военизированных террористических организаций, а потом по их заданию начал собирать и запускать беспилотные летательные аппараты для создания ложных целей около объектов Минобороны России.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Ивановской области, подозреваемого в финансировании террористов.

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