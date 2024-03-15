Мужчина в составе ОПГ вывез из России в Китай лес более чем на миллиард рублей

В Приморском крае осудят мужчину за вывоз леса в Китай более чем на 1 млрд руб.

В Приморском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который в составе организованной преступной группировки (ОПГ) вывез из России в Китай лес более чем на миллиард рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 226.1 («Контрабанда стратегически важных ресурсов») УК РФ. На его имущество наложен арест. Дело рассмотрит Центральный районный суд Хабаровска.

По версии следствия, с 2015 по 2019 годы обвиняемый в составе ОПГ реализовывал схему незаконного вывоза на машине или поезде в Китай древесины пород дуб, ясень, ильм, липа и ель в объеме более 125 тысяч кубометров. Таким образом злоумышленники получили более 1 миллиарда 55 миллионов рублей. Два соучастника обвиняемого скрылись за пределами России и объявлены в международный розыск.

Ранее стало известно, что в Республике Бурятия за контрабанду стратегически важных ресурсов стоимостью 82 миллиона рублей перед судом предстанет руководитель коммерческой организации.