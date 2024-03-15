Нарколог развеял главный миф о женском алкоголизме

Нарколог Руслан Исаев заверил, что женский алкоголизм излечим

Несмотря на уверенность общества в обратном, женский алкоголизм, даже протекающий в тяжелой форме, излечим, заверил психиатр-нарколог Руслан Исаев. Главный миф об этом заболевании врач развеял в эфире «Радио 1».

По словам Исаева, тяжелая форма алкоголизма развивается в основном у женщин старше 40 лет, но и она излечима. При этом мнение о разительном отличии мужского алкоголизма от женского не имеет научного обоснования. Тяжесть протекания этого заболевания зависит только от биологических особенностей человека, а не от его пола, подчеркнул нарколог.

Врач объяснил, что чаще всего женщины начинают злоупотреблять спиртными напитками из-за депрессии или тревожного расстройства, развивающихся из-за неудачных браков, проблем со здоровьем детей и по другим объективным причинам.

У мужчин же алкоголизм может наступить и в более раннем возрасте, продолжил Исаев. Молодые мужчины сталкиваются с этой проблемой из-за авантюризма, уверен нарколог. «Они не боятся рисковать, и эти риски приводят к более раннему развитию алкоголизма. В это время женщины стараются придерживаться социальных норм поведения, употребляют алкоголь в умеренном количестве, а в алкоголизм это может перерасти уже позже», — рассказал врач.

Нарколог уверяет, женский алкоголизм в легкой форме может пройти сам собой. На этой стадии женщина борется с пагубной привычкой из-за неодобрения общества. В более тяжелых случаях назначаются комплексное лечение и реабилитация, однако, по его словам, во многом успех терапии зависит от готовности самого пациента и поддержки его близких.

При этом бороться с тяжелой формой алкоголизма эффективнее и проще под медицинским контролем, подчеркнул Исаев, так как самостоятельный отказ от спиртных напитков не решит проблему, которая привела к зависимости, из-за чего высока вероятность рецидива.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.