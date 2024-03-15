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20:18, 15 марта 2024Путешествия

Раскрыта стоимость отдыха на виллах популярного у россиян курорта Таиланда

АТОР: туры с размещением на виллах на Пхукете стоят от 195 тысяч рублей

Фото: Miltiadis Fragkidis / Unsplash

Стоимость туров с размещением на виллах Пхукета начинается от 195 тысяч рублей без учета перелета. Цены на такой вид отдыха раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным экспертов, неделя с завтраками на вилле отеля Anantara Vacation Club Phuket с пятью звездами стоит от 195 тысяч рублей на четвертых. Аналогичные сроки размещения в пятизвездочной Banyan Tree Phuket с завтраками обойдутся от 650 тысяч рублей на 4 взрослых.

В отеле Casabay Luxury Pool Villas by Stay на популярном курорте Таиланда есть предложение от 222 тысяч рублей, а в Six Senses Yao Noi можно снять виллу от 510 тысяч рублей на неделю.

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой побывал на популярных островах Таиланда — Самуи, Панган и Ко Тао — и был ими разочарован. «Природа хиленькая: водопады не очень, есть пляжи, но не прям вау. Скукота полная», — такими фразами описал свой опыт блогер.

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      Зарина Дзагоева
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