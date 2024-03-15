Россиянка бросила коктейль Молотова к крыльцу избирательного участка и попалась

В Петербурге задержали женщину, бросившую коктейль Молотова к крыльцу школы

Жительница Петербурга бросила коктейль Молотова к крыльцу школы № 358, в которой находится один из избирательных участков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, 22-летняя женщина кинула бутылку с зажигательной смесью, снимая возгорание на телефон. Полицейские задержали ее на месте преступления. По предварительным данным, злоумышленница выполняла задание телефонного мошенника с Украины.

Теперь задержанной грозит уголовное дело по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав либо работе избирательных комиссий или по статье о государственной измене.

Ранее жительница Когалыма бросила коктейль Молотова в урну для голосования. Ее задержали.

