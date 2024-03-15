«Самая сексуальная юристка в мире» снялась в микробикини и показала фото фанатам

Бразильская модель, юристка и бывший советник парламента Дениз Роша снялась в откровенном купальнике и показала фото фанатам. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 5,3 миллиона подписчиков.

40-летняя знаменитость, которую в соцсетях прозвали «самой сексуальной юристкой в мире», позировала, сидя на диване боком к камере. При этом она показала фигуру, примерив микробикини бежевого оттенка, которое состояло из топа с треугольными чашками и обнажающих бедра стрингов на завязках.

В то же время блогерша выбрала в качестве аксессуара широкополую соломенную шляпу, которая скрывала часть ее лица, и распустила волосы.

Ранее в марте американская гольфистка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году журналом Maxim самой красивой спортсменкой мира, также снялась в откровенном виде.