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21:51, 15 марта 2024Ценности

«Самая сексуальная юристка в мире» снялась в микробикини и показала фото фанатам

Фото: @deniserocha.oficial

Бразильская модель, юристка и бывший советник парламента Дениз Роша снялась в откровенном купальнике и показала фото фанатам. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 5,3 миллиона подписчиков.

40-летняя знаменитость, которую в соцсетях прозвали «самой сексуальной юристкой в мире», позировала, сидя на диване боком к камере. При этом она показала фигуру, примерив микробикини бежевого оттенка, которое состояло из топа с треугольными чашками и обнажающих бедра стрингов на завязках.

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В то же время блогерша выбрала в качестве аксессуара широкополую соломенную шляпу, которая скрывала часть ее лица, и распустила волосы.

Ранее в марте американская гольфистка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году журналом Maxim самой красивой спортсменкой мира, также снялась в откровенном виде.

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      Карина Черных
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