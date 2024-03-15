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11:57, 15 марта 2024Интернет и СМИ

Сообщение о вбросе бюллетеней в Воронеже не подтвердилось

Информация о вбросе бюллетеней до открытия участков в Воронеже не подтвердилась

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Telegram-канал «Диссидент» написал, что в Воронеже еще до открытия избирательного участка в урну успели накидать бюллетени. «Наш наблюдатель потребовал убрать их оттуда, и комиссия подчинилась. Не было бы нашего наблюдателя там — был бы сразу вброс», — добавляется в сообщении. Однако эта информация не подтвердилась.

По фотографии, прикрепленной к сообщению, невозможно понять, когда и где она была сделана: на снимке запечатлены урна с бюллетенями и некоторые предметы интерьера. Кроме того, наблюдатель, якобы увидевший нарушение, не вызвал полицию и не подал официальных жалоб — лишь сообщил об этом членам комиссии.

Заместитель председателя участковой избирательной комиссии в Воронежской области показала, как на самом деле выглядят комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) в регионе, пишет Telegram-канал «Выборный». По ее словам, они имеют серый оттенок и на передней части урны нанесен герб России. При этом на фото в канале «Диссидент» урна белого цвета и не имеет герба.

Информация о том, что в Воронеже до открытия избирательного участка в урне для голосования обнаружили бюллетени, почти не распространилась в СМИ. Такие сообщения опубликовали некоторые издания, признанные в России иностранными агентами.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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