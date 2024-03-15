В Москве на выборах президента России проголосовали три миллиона человек

МГИК: почти 3 млн избирателей проголосовали в Москве за первый день выборов

В первый день голосования на выборах президента России в Москве проголосовали почти три миллиона человек, заявила председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Ольга Кириллова. Ее цитирует агентство «Москва».

Кириллова отметила, что всего за пятницу, 15 марта, было выдано 2 миллиона 976 тысяч 987 бюллетеней. Из них посредством дистанционного электронного голосования свой голос отдали 2 миллиона 381 тысяча 139 избирателей. Соответственно, на участках проголосовали 595 тысяч 848 избирателей.

Кириллова назвала такой показатель беспрецедентно высокой явкой для первого дня голосования и посчитала, что горожане проявили «высокую сознательность».

Проголосовать в Москве могут горожане, имеющие постоянную регистрацию в столице, а также жители других регионов страны, заранее оформившие заявление на прикрепление к избирательному участку в Москве. Отдать голос онлайн можно до 20:00 17 марта. Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00 все три дня.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах президента России. «С каждым годом количество москвичей, голосующих онлайн, становится больше. Очень удобная форма… Сегодня я тоже проголосовал онлайн», — написал он.

15 марта началось первое в истории России трехдневное голосование на выборах президента, которое завершится 17 марта. За пост главы государства борются действующий лидер страны Владимир Путин, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, зампред Госдумы и член партии «Новые люди» Владислав Даванков, а также кандидат от КПРФ Николай Харитонов.