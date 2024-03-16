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20:56, 16 марта 2024Россия

Больше 4 миллионов человек проголосовали в Москве за первые два дня выборов

Почти 4,3 млн человек проголосовали в Москве к вечеру 16 марта
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

К завершению второго дня голосования на выборах президента России в Москве проголосовали почти 4,3 миллиона человек. Об этом сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Отмечается, что большая часть из них проголосовала электронно — около 3,2 миллиона человек. Еще порядка 1,1 миллиона москвичей проголосовали с помощью бумажных бюллетеней. «На 20 часов всего выдано бюллетеней 4 286 496, из них ДЭГ — 4 286 496, бумажных бюллетеней — 1 098 034», — рассказала журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Избирательные участки в столице закрылись в 20:00 по московском времени, за порядком на них в ночное время продолжат следить наблюдатели видеоцентра.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению Вадим Ковалев отметил, что в целом голосование проходит спокойно. На некоторых участках наблюдаются небольшие очереди. По словам Ковалева, это связано с «беспрецедентным интересом москвичей к выборам президента России».

Ранее заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что первые результаты выборов президента России ожидаются в воскресенье, 17 марта, после 21:00 по московскому времени.

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      Екатерина Подвигина
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