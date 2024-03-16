Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:18, 16 марта 2024Интернет и СМИ

Информация о вбросе бюллетеней в Благовещенске не подтвердилась

Сообщение о вбросе бюллетеней в Благовещенске не подтвердилось

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Информация о том, что на УИК № 389 в Благовещенске Амурской области зафиксировали вброс бюллетеней, не подтвердилась.

Издание «Сота» сообщило, что массовый вброс зафиксировали наблюдатели после закрытия участка. Отмечалось, что в фальсификации участвовали все члены комиссии, они подготавливали бюллетени и закидывали их в урну. Позже публикация была удалена из Telegram-канала издания, что может свидетельствовать о ее недостоверности.

Как сообщает Telegram-канал «Выборный», сотрудники УИК загружали бюллетени после надомного голосования — это было сделано в присутствии наблюдателей. На видео с участка члены участковой комиссии в соответствии с процедурой вносят результаты надомника в КОИБ.

Согласно федеральному закону «О выборах Президента Российской Федерации», по окончании голосования вне помещения для голосования участковой избирательной комиссией составляется акт, в котором указываются число избирательных бюллетеней, выданных членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, проводившим голосование вне помещения для голосования, число письменных заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования, число выданных избирателям и возвращенных (неиспользованных, испорченных избирателями) избирательных бюллетеней, а также сведения о членах участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, проводивших голосование вне помещения для голосования, и о наблюдателях, присутствовавших при проведении голосования вне помещения для голосования с использованием каждого переносного ящика для голосования.

Данных о нарушениях при голосовании на сайте избирательной комиссии Амурской области нет.

Информация о массовом вбросе бюллетеней в Благовещенске не получила распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      На НПЗ в Самарской области начался пожар после атаки беспилотника. Что об этом известно?

      Пытавшийся вылить зеленку в урну с бюллетенями россиянин объяснил свои мотивы

      В МИД заявили о попытках Кишинева помешать выборам в России по заказу Запада

      Воинственной риторике Макрона нашли объяснение

      Военные ВСУ признались в непонимании цели войны

      Раскрыта тайная карта Петербурга

      Задержание пытавшегося устроить теракт на Транссибе попало на видео

      В США заявили о недостатках переданных Украине истребителей

      Банк России назвал долю рубля при расчетах за экспорт с Европой и Азией

      В Крыму усилили меры предосторожности на избирательных участках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше