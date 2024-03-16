Информация о вбросе бюллетеней в Благовещенске не подтвердилась

Сообщение о вбросе бюллетеней в Благовещенске не подтвердилось

Информация о том, что на УИК № 389 в Благовещенске Амурской области зафиксировали вброс бюллетеней, не подтвердилась.

Издание «Сота» сообщило, что массовый вброс зафиксировали наблюдатели после закрытия участка. Отмечалось, что в фальсификации участвовали все члены комиссии, они подготавливали бюллетени и закидывали их в урну. Позже публикация была удалена из Telegram-канала издания, что может свидетельствовать о ее недостоверности.

Как сообщает Telegram-канал «Выборный», сотрудники УИК загружали бюллетени после надомного голосования — это было сделано в присутствии наблюдателей. На видео с участка члены участковой комиссии в соответствии с процедурой вносят результаты надомника в КОИБ.

Согласно федеральному закону «О выборах Президента Российской Федерации», по окончании голосования вне помещения для голосования участковой избирательной комиссией составляется акт, в котором указываются число избирательных бюллетеней, выданных членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, проводившим голосование вне помещения для голосования, число письменных заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования, число выданных избирателям и возвращенных (неиспользованных, испорченных избирателями) избирательных бюллетеней, а также сведения о членах участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, проводивших голосование вне помещения для голосования, и о наблюдателях, присутствовавших при проведении голосования вне помещения для голосования с использованием каждого переносного ящика для голосования.

Данных о нарушениях при голосовании на сайте избирательной комиссии Амурской области нет.

Информация о массовом вбросе бюллетеней в Благовещенске не получила распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».