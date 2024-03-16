Сообщение о вбросе бюллетеней в Нижегородской области не подтвердилось

Информация о вбросе бюллетеней на участке в Дзержинске не подтвердилась

Главный редактор телеканала «Дождь» (признан Минюстом России СМИ-иноагентом) Тихон Дзядко (внесен в реестр физлиц-иноагентов) опубликовал видеозапись, на которую, как он пояснил, попал момент вброса бюллетеней на избирательном участке №912 в Дзержинске Нижегородской области. Журналист указал, что эти кадры ему прислал подписчик.

Согласно федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», участковая комиссия производит подсчет бюллетеней, находившихся в переносных ящиках для голосования, в порядке, предусмотренном пунктом 12 настоящей статьи, затем все бюллетени опускаются в техническое средство подсчета голосов, переключенное в режим подсчета голосов из переносных ящиков для голосования, при этом бюллетени опускаются таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования. Именно этот процесс и попал на видео, опубликованное Тихоном Дзядко.

Глава аналитической группы движения «Голос» (включено в реестр иноагентов) Станислав Андрейчук в комментарии Дзядко предположил, что речь может идти о внесении бюллетеней надомного голосования в комплексы обработки бюллетеней.

Информация о вбросе бюллетеней после закрытия участков в Нижегородской области почти не распространилась в СМИ. Помимо Дзядко, сообщение об этом опубликовали Telegram-канал «Дождя» и УНИАН.

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