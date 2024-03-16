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12:29, 16 марта 2024Интернет и СМИ

Сообщения о вбросах на УИК в Санкт-Петербурге не подтвердились

Информация о вбросах на УИК в Санкт-Петербурге не подтвердилась

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Сообщение о том, что на УИК №5 в Санкт-Петербурге могли фальсифицировать результаты голосования, не подтвердилось.

В сообществе регионального отделения КПРФ в Санкт-Петербурге появилась публикация, в которой говорилось, что на УИК №5 в Санкт-Петербурге член комиссии от КПРФ сфотографировал ящик для голосования при закрытии участка вечером 15 марта и при открытии утром 16 марта.

Отмечалось, что бюллетени лежат по-другому и их стало больше. «В настоящий момент мы разбираемся в вопросе», — заявили в КПРФ. В настоящий момент запись удалена.

Установить точное время снимков в настоящий момент невозможно. На фотографиях также не заметна опломбировка, что не позволяет утверждать, что снимок был сделан после голосования. Кроме того, невозможно объективно сравнить число бюллетеней на обоих кадрах.

В комментарии изданию «Лапша Медиа» в местном Избиркоме заявили, что сообщение о взбросах основано на домыслах. «Никакого визуально явного увеличения количества бюллетеней в ящике не зафиксировано. Кроме того, невозможно подтвердить, что первое фото сделано после окончания голосования 15.03.2024 и опломбировки ящика», — говорится в сообщении.

По итогам первого дня голосования в Санкт-Петербургской избирательной комиссии сообщали, что не зафиксировано ни одного существенного замечания, за исключением одного инцидента с коктейлем Молотова на избирательных участках №1395 и №1396 в Московском районе.

Информация о вбросе бюллетеней в Санкт-Петербурге не получила распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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