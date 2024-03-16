В Красноярском крае жительница села выиграла квартиру в викторине

Жительница села в Красноярском крае выиграла квартиру в викторине на выборах

Жительница села в Канском районе Красноярского края выиграла квартиру в викторине на знание региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отделение Ассоциации юристов России.

Известно, что мероприятие проходит у одного из избирательных участков. «Квартиру в Красноярске выиграла жительница Канского района. Она уже едет в Красноярск, чтобы получить свой выигрыш», — рассказали организаторы в разговоре с журналистами.

По словам победительницы, имя которой не раскрывается, придя на выборы президента России, она решила поучаствовать в викторине. «Поверить в это не могу. Никто не верит. Позвонила сыновьям, они говорят: "Мама, тебя разыгрывают"», — отметила она.

Викторина на знание Красноярского края посвящена 90-летию региона и проводится вблизи избирательных участков края 15, 16 и 17 марта. По итогам первого дня была разыграна 1 квартира, 2 автомобиля, 20 смартфонов, 10 колонок и 10 наушников.

Голосование на выборах президента России завершится 17 марта в 20:00 по местному времени.