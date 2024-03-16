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18:46, 16 марта 2024Бывший СССР

В МИД Украины назвали последствия неспособности США продолжать поддержку Киева

Кулеба: неспособность продолжать поддержку Украины подорвет лидерство США

Фото: Стрингер / РИА Новости

Неспособность продолжать поддержку Украины может навредить положению США в мире. Последствия такого исхода назвал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает Telegram-канал ведомства.

«Неспособность продолжать поддержку Украины серьезно подорвет лидерство США во всем мире и поставит под угрозу национальную безопасность США», — заявил Кулеба. Он также отметил, что Украина неоднократно демонстрировала способность победить Россию на поле боя при достаточной поддержке.

Ранее Кулеба допустил участие России во втором саммите по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. Он считает, что встреча может стать окончанием конфликта.

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      Александра Качан
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