Мурадов: Запад не признает референдум в Крыму из-за срыва планов по военной базе

Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов объяснил нежелание Запада признать референдум в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, несмотря на то, что российская и украинская стороны в 1997 году подписали Соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота на территории Украины, угроза существованию флота оставалась. Он отметил, что Киев продолжал поднимать вопрос о прекращении нахождения Черноморского флота в Крыму. Это представляло для России неприемлемую угрозу, подчеркнул он.

Мурадов отметил, что возвращение Крыма в Россию позволило обеспечить стране стратегическую стабильность и безопасность на южном и юго-западном направлениях. Однако противники Москвы рассчитывали после госпереворота 2014 года заполучить Севастополь в качестве своей военной базы, пояснил он. «Этим и объясняется столь жесткое, и я бы сказал, истеричное нежелание Запада признать легитимный референдум в Крыму и правомерность его воссоединения с Россией», — заявил Мурадов.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, во время которого подавляющее большинство проголосовавших жителей полуострова поддержало такое решение. Украина, страны Европейского союза и США отказались признать результаты голосования и посчитали воссоединение региона с Россией аннексией. Российская сторона отвергает эти обвинения и настаивает на том, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.