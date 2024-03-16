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04:18, 16 марта 2024Россия

В России объяснил нежелание Запада признать референдум в Крыму

Мурадов: Запад не признает референдум в Крыму из-за срыва планов по военной базе

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов объяснил нежелание Запада признать референдум в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, несмотря на то, что российская и украинская стороны в 1997 году подписали Соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота на территории Украины, угроза существованию флота оставалась. Он отметил, что Киев продолжал поднимать вопрос о прекращении нахождения Черноморского флота в Крыму. Это представляло для России неприемлемую угрозу, подчеркнул он.

Мурадов отметил, что возвращение Крыма в Россию позволило обеспечить стране стратегическую стабильность и безопасность на южном и юго-западном направлениях. Однако противники Москвы рассчитывали после госпереворота 2014 года заполучить Севастополь в качестве своей военной базы, пояснил он. «Этим и объясняется столь жесткое, и я бы сказал, истеричное нежелание Запада признать легитимный референдум в Крыму и правомерность его воссоединения с Россией», — заявил Мурадов.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, во время которого подавляющее большинство проголосовавших жителей полуострова поддержало такое решение. Украина, страны Европейского союза и США отказались признать результаты голосования и посчитали воссоединение региона с Россией аннексией. Российская сторона отвергает эти обвинения и настаивает на том, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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      Марина Совина
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