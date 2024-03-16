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18:18, 16 марта 2024Мир

В Сербии назвали варианты действий Запада в конфликте с Россией на Украине

Вучич заявил, что Запад может пойти на полный конфликт с Россией

Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич назвал варианты действий Запада в конфликте с Россией на Украине. Об этом он рассказал в интервью телеканалу B92.

По словам политика, события могут развиться согласно двум сценариям. «Либо Запад пойдет в сторону полного конфликта с Россией, либо с помощью США и Китая будет установлено некое перемирие, которое будет означать огромное облегчение для мира», — заявил он.

Вучич добавил, что масштабное столкновение между России и НАТО повлияет на Сербию, поэтому стране необходимо быть готовой к любому возможному исходу.

Ранее Вучич заявил, что не разделяет позицию сербов, которые плохо относятся к Украине. Он признался, что не понимает причину такого отношения.

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      Александра Качан
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