В Сербии назвали варианты действий Запада в конфликте с Россией на Украине
Вучич заявил, что Запад может пойти на полный конфликт с Россией
Президент Сербии Александр Вучич назвал варианты действий Запада в конфликте с Россией на Украине. Об этом он рассказал в интервью телеканалу B92.
По словам политика, события могут развиться согласно двум сценариям. «Либо Запад пойдет в сторону полного конфликта с Россией, либо с помощью США и Китая будет установлено некое перемирие, которое будет означать огромное облегчение для мира», — заявил он.
Вучич добавил, что масштабное столкновение между России и НАТО повлияет на Сербию, поэтому стране необходимо быть готовой к любому возможному исходу.
Ранее Вучич заявил, что не разделяет позицию сербов, которые плохо относятся к Украине. Он признался, что не понимает причину такого отношения.