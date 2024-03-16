Андрей Воробьев с семьей проголосовал в Московской области на выборах президента

Воробьев с семьей проголосовал на избирательном участке в Одинцовском округе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пришел на выборы вместе с супругой Екатериной и двумя сыновьями — Георгием и Михаилом, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Выборы — это всегда важно. А выборы президента — особенно. Сегодня мы с супругой решили прийти сюда с сыновьями, которые проявляли большую заинтересованность, они знают, что можно голосовать на Госуслугах, а можно вживую. Думаю, что когда они вырастут, то голосование, если и останется «в бумаге», то в очень небольшом количестве. Все будет происходить дистанционно, — отметил Андрей Воробьев. — Хочу поблагодарить всех, кто приходит проголосовать и кто работает на избирательных участках. У нас более 3900 УИКов, это много, и работа там очень насыщенная. Мы видим большой интерес к выборам, что очень радует. Наша задача — все организовать должным образом».

В Московской области могут проголосовать более 6 миллионов человек, работает почти 4 тысячи избирательных участков. После первого дня голосования явка в Подмосковье составила более 31 процент.

За прозрачностью и легитимностью выборов наблюдают порядка 12 тысяч наблюдателей от Общественной палаты, общественных организаций, кандидатов, партий, а также из-за рубежа. В Одинцове работает Центр общественного наблюдения, где в круглосуточном режиме можно следить за ходом голосования, получать самую объективную и оперативную информацию со всех избирательных участков Московской области.