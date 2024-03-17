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12:52, 17 марта 2024Интернет и СМИ

Россияне за границей начали собираться в очереди на голосование с раннего утра

Фото: Евгений Беленький / РИА Новости

Оппозиционные СМИ в воскресенье, 17 марта, сообщили, что россияне за границей активно участвуют в акции протеста против действующей власти, приходя к избирательным участкам к 12 часам. Однако эти данные не нашли подтверждения — в действительности россияне за рубежом начали собираться в очереди на голосование с раннего утра.

Так, Telegram-канал «Можем объяснить» заявил, что в акции «уже поучаствовали тысячи человек в России и за рубежом». В качестве доказательства он сослался на кадры с очередями к избирательным участкам за рубежом. Утверждалось, что очереди были замечены на Пхукете, в Ереване и не только. «Радио Свобода» (внесено Минюстом в реестр иноагентов; признано нежелательной организацией в России) выложило кадры с очередью в Ташкенте, утверждая, что собравшиеся здесь люди участвуют в акции протеста.

В действительности очереди к избирательным участкам за границей были замечены до полудня. К примеру, «РИА Новости» выложило кадры с очередью в Ереване около 9 утра по московскому времени — то есть в районе 10 часов по местному времени.

На участки в Узбекистане избиратели начали идти с самого утра — сообщалось, что к 10:00 (8:00 по московскому времени) в Ташкенте и Самарканде проголосовали 406 граждан России.

В Таджикистане зафиксировали высокую явку на выборах президента России — к 10:00 по местному времени по двум участкам явка составила около 2 тысяч человек. А кадры с очередью к участку для голосования в Алматы были опубликованы в 10:30 по местному времени.

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Большинство из опубликованных роликов не позволяют сделать однозначный вывод о том, что пришедшие к избирательным участкам люди действительно участвуют в акции протеста — граждане на кадрах в большинстве случаев просто стоят в очередях, никак не выражая какую-либо политическую позицию.

Скопления граждан перед избирательными участками за рубежом были зафиксированы и на предыдущих выборах президента России, в 2018 году. Тогда очереди также собрались в Ереване, Ташкенте, Алматы. «Уже с раннего утра в российском диппредставительстве было многолюдно. Ближе к полудню очередь из тех, кто пришел выразить свою гражданскую позицию, растянулась почти на сто метро», — сообщал Sputnik с избирательного участка в Ташкенте в 2018 году.

Очереди у избирательных участков за рубежом также можно объяснить числом мест, где россияне могут проголосовать за границе. Так, в Армении таких избирательных участков пять. В Таиланде голосование проходит на двух участках.

Утверждения о том, что россияне за границей в день выборов президента активно участвуют в акциях протеста, широко распространяли оппозиционные издания.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Олег Давыдов
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