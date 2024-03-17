Избирательные участки закрылись в Москве

В Москве после трех дней голосования прекратили работу избирательные участки

В Москве после трех дней выборов президента прекратили работу избирательные участки — пункты для голосования закрылись. Одновременно с этим прекратилась выдача бюллетеней москвичам, регистрировавшимся для участия в дистанционном электронном голосовании на портале elec.mos.ru.

Граждане России могли отдать голос за одного из четырех кандидатов: действующего президента Владимира Путина, депутата Госдумы и члена фракции КПРФ Николая Харитонова, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого или члена партии «Новые люди» Владислава Даванкова.

При этом у жителей другого региона — Калининградской области — по-прежнему есть возможность отдать свой голос за одного из четырех кандидатов на должность главы государства. Голосование в Калининграде и области, как и в других регионах России, продлится до 20:00 по местному времени, однако из-за разницы в часовых поясах в Москве на момент закрытия последних участков в Калининграде будет уже 21:00.

Новый глава государства, избранный по итогам трехдневного голосования, будет управлять страной следующие шесть лет — вплоть до 2030 года. Такой срок полномочий главы государства действует в России с 2012-го: до этого, с 1996 года, президента выбирали на четыре года. Инаугурация нового главы государства состоится 7 мая 2024 года.