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20:35, 17 марта 2024Россия

Названа предварительная явка в Москве на выборах президента России

МГИК: Предварительная явка на выборах президента России в Москве превышает 66%

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Предварительная явка в Москве на выборах президента России превышает 66 процентов. Об этом сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Ольга Кириллова, передает АГН «Москва».

Она отметила, что москвичи показали высочайшую активность. «На сегодняшний день явка, которая предварительная, (...) превышает 66 процентов. Подчеркиваю — предварительная», — отметила Кириллова.

Число бюллетеней, по ее словам, в настоящий момент составляет порядка 5,3 миллиона.

Ранее сообщалось, что в Москве после трех дней выборов президента прекратили работу избирательные участки — пункты для голосования закрылись.

Граждане России могли отдать голос за одного из четырех кандидатов: действующего президента Владимира Путина, депутата Госдумы и члена фракции КПРФ Николая Харитонова, лидера ЛДПР Леонида Слуцкого или члена партии «Новые люди» Владислава Даванкова.

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