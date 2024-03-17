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06:33, 18 марта 2024Россия

Названы результаты подсчета 99 процентов голосов на выборах президента России

ЦИК: Путин набирает 87 % после подсчета 99 % голосов

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Владимир Путин набирает 87,33 процента после подсчета 99 процентов голосов. Такие результаты назвали в ЦИК, передает ТАСС.

Вторым идет кандидат от КПРФ Николай Харитонов, которого поддержали 4,31 процента избирателей. У представителя партии «Новые люди» Владислава Даванкова — 3.79 процента голосов, у лидера ЛДПР Леонида Слуцкого — 3.19 процента.

Предварительный результат Путина — рекордный в истории современной России. В 2018 году он набрал 76,69 процента голосов. Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28 процента.

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      Марина Совина
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