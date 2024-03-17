Опубликованы результаты экзитпола по выборам президента России

Экзитпол ВЦИОМ: Путин побеждает на выборах с результатом 87%

На выборах президента России, по данным экзитпола, побеждает Владимир Путин с результатом 87 процентов. Соответствующие сведения предоставил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Член фракции КПРФ Николай Харитонов получил 4,6 процента голосов, член партии «Новые люди» Владислав Даванков — 4,2 процента, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3 процента.

Доля недействительных бюллетеней составила 1,2 процента.

Опрос был проведен с 15 по 17 марта на 1,4 тысячи избирательных участков в 69 субъектах России. Интервьюерам предлагали пройти анонимный опрос на планшетах (в нем приняли участие 1318 участков) и через заполнение опросного листа (82 участка).

В опросе приняли участие 466 324 человека, на вопросы ответили 60,4 процента респондентов. 39,6 процента откзались от ответа. Результат экзитпола может расходиться с официальным результатом с учетом погрешности измерения, влияния дистанционного электронного голосования и высокой доли отказавшихся от ответа.