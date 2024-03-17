Памфилова рассказала о сотнях тысяч атак на систему электронного голосования

Глава ЦИК Памфилова: с начала голосования на сайт ДЭГ было 280 тысяч DDOS-атак

С начала выборов на сайт дистанционного электронного голосования было совершено 280 тысяч DDOS-атак. Об этом рассказала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, ее слова приводит ТАСС.

Глава ЦИК подчеркнула, что только за сегодня, 17 марта, было зафиксировано более 12 тысяч опасных воздействий на сайт ЦИК. При этом Памфилова заявила, что сама система ГАС «Выборы» недоступна для атак злоумышленников.

«Средствами защиты нашей внутренней, ПАО "Ростелеком" и Роскомнадзором все атаки были заблокированы. Справились сейчас, справимся и в дальнейшем. Никаких сомнений в этом нет», — подытожила глава ЦИК.

Выборы стартовали 15 марта. Они продлятся до 20:00 17 марта. Избиратели могут отдать свой голос одному из четырех кандидатов. Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев заявлял, что первые результаты выборов президента ожидаются в воскресенье, 17 марта, после 21:00 по московскому времени.