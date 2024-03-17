Памфилова заявила о необходимости провести выборы президента максимально чисто

Глава ЦИК Памфилова: выборы президента России должны пройти максимально чисто

Выборы президента России должны пройти максимально чисто и корректно. О такой необходимости заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, ее слова приводит РИА Новости.

Глава ЦИК подчеркнула, что выборы должны пройти так, чтобы ни у кого не возникло ни малейшего сомнения в их корректности.

«Хочу пожелать всем нашим коллегам, (...) чтобы все прошло на высочайшем уровне — все, чему мы учили, все, о чем мы говорили», — объявила Памфилова.

Выборы стартовали 15 марта. Они продлятся до 20:00 17 марта. Избиратели могут отдать свой голос одному из четырех кандидатов. Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев заявлял, что первые результаты выборов президента ожидаются в воскресенье, 17 марта, после 21:00 по московскому времени.