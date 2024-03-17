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03:41, 18 марта 2024Россия

Путин набрал почти 100 процентов голосов в одном регионе

ЦИК: Путин набрал 98,99 % голосов после обработки всех протоколов в Чечне

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Владимир Путин набрал почти 100 процентов (98,99 процента) голосов после обработки всех протоколов в Чечне. Такие данные привели в региональной избирательной комиссии, передает ТАСС.

Остальные три кандидата набрали меньше процента. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий получил 0,5 процента головосв, кандидат от КПРФ Николай Харитонов — 0,29 процента, представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков — 0,15 процента.

Явка на выборах в республике составил 97,06 процента.

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      Марина Совина
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