Путин набрал почти 100 процентов голосов в одном регионе

ЦИК: Путин набрал 98,99 % голосов после обработки всех протоколов в Чечне

Владимир Путин набрал почти 100 процентов (98,99 процента) голосов после обработки всех протоколов в Чечне. Такие данные привели в региональной избирательной комиссии, передает ТАСС.

Остальные три кандидата набрали меньше процента. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий получил 0,5 процента головосв, кандидат от КПРФ Николай Харитонов — 0,29 процента, представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков — 0,15 процента.

Явка на выборах в республике составил 97,06 процента.