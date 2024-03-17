Россияне решили совместить бракосочетания с голосованием на выборах президента

Глава ЦИК: россияне в 17 регионах совместили бракосочетания с голосованием

Россияне в 17 регионах решили совместить бракосочетания с голосованием на выборах президента РФ. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, ее слова приводит РИА Новости.

«Они приходили буквально с церемонии бракосочетания на избирательные участки, голосовали», — рассказала она.

Памфилова также отметила, что одна жительница Санкт-Петербурга проголосовала на выборах сразу после родов. «Еще какое очень радостное событие. В первый день выборов, 15 марта, петербурженка Надежда Барабанова оказалась в роддоме, там женщина родила мальчика», — сказала глава ЦИК. По ее словам, женщина проголосовала прямо в роддоме.

Выборы стартовали 15 марта. Они продлятся до 20:00 17 марта. Избиратели могут отдать свой голос одному из четырех кандидатов. Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев заявлял, что первые результаты выборов президента ожидаются в воскресенье, 17 марта, после 21:00 по московскому времени.