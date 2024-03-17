Шойгу дал Черноморскому флоту поручение по отражению атак БПЛА

Глава МО Шойгу поручил ЧФ проводить учения по отражению атак БПЛА днем и ночью

Черноморскому флоту (ЧФ) надлежит проводить учения и тренировки по отражению атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) днем и ночью. Такое поручение дал глава российского Министерства обороны (МО) Сергей Шойгу, его слова приводит РИА Новости.

Как отметил глава МО, ЧФ необходимо повышать живучесть кораблей.

«Каждый день необходимо проводить тренировки с личным составом (...) Проводить днем и ночью, чтобы у нас все экипажи были готовы», — дал поручение Шойгу.

Ранее сообщалось, что Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки войск и заслушал доклады об обстановке в зоне проведения специальной военной операции. На совещании главе военного ведомства показали кадры уничтожения военной техники Вооруженных сил Украины.